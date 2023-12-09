Лукашенко: Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи

Беларусь и Экваториальная Гвинея за полгода совершили впечатляющий рывок в сотрудничестве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с ПрезидентомЭкваториальной ГвинеиТеодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что это его первый визит в Центральную Африку и он впечатлен тем, что увидел в этой части прекрасного Африканского континента. "Красивые леса, горы, реки, богатый рыбой Атлантический океан - поистине райские сокровища. И я сказал Президенту, что вы живете в раю. Но самое большое сокровище любой страны, что одинаково применимо и к Беларуси, и к Экваториальной Гвинее, - это наши люди. Добрые, трудолюбивые, искренне желающие заботиться о своей родной земле, открытые новым знаниям, опыту и тонко чувствующие друзей и единомышленников", - сказал Александр Лукашенко.

"За последние полгода мы совершили впечатляющий рывок - обменялись визитами на высшем уровне, создали совместную постоянную комиссию по сотрудничеству, провели ее первое заседание, существенно активизировали деловую активность", - констатировал белорусский лидер.

Он отметил амбициозные цели, направленные на повышение благосостояния народа Экваториальной Гвинеи, которые ставит перед собой Президент этой страны: "Ваше правительство проводит политику открытости, стремясь планомерно развивать инфраструктуру, ускорять индустриализацию страны, обеспечить экономику хорошо подготовленными кадрами".

Александр Лукашенко отметил, что его впечатлили слова, сказанные Президентом Экваториальной Гвинеи на переговорах в узком составе, что, развивая инфраструктуру, в стране подотстали в обеспечении самым необходимым людей. Прежде всего это касается продуктов питания. "Это надо компенсировать. Я сказал Президенту, что мы готовы вам в этом помочь. Такой опыт уже есть на вашем континенте. Это Зимбабве. Страна, которая не могла обеспечить хлебом свой народ, сегодня, как говорит Президент Зимбабве, экспортирует зерно. Всего лишь за два года мы вместе решили эту проблему", - привел он пример эффективного сотрудничества.

Президент также отметил, что Экваториальная Гвинея активно выступает за укрепление африканского единства, реформу Совета Безопасности ООН, отражающую роль Африки на международной арене, углубление политического и экономического взаимодействия в Центральной Африке.

"Иметь такого друга - очень большая честь. Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. Свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. У нас нет разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между нашими странами динамично развиваются взаимовыгодные, дружественные и даже братские отношения", - подчеркнул Александр Лукашенко.