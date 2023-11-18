Лукашенко: Беларусь и Оман связаны многолетними доверительными, уважительными и взаимовыгодными отношениями

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и весь дружественный оманский народ с Национальным днем. Об этом сообщает пресс-службабелорусского лидера.

"Каждый год Султанат Оман демонстрирует социально-экономический рост и значительные достижения в промышленной, технологической, научной, медицинской и культурной сферах. Ваша страна считается образцом стабильности и устойчивого развития, гарантом мира в регионе", - говорится в поздравлении.

Беларусь и Оман связаны многолетними доверительными, уважительными и взаимовыгодными отношениями, констатировал глава государства. "Мы высоко ценим поддержку Маскатом позиции Минска на международных площадках", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент подчеркнул готовность к последовательному развитию политического диалога с Султанатом Оман и плодотворного сотрудничества по таким направлениям, как торговля, инвестиции, туризм, гуманитарная деятельность, информационные технологии.

Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку аль Саиду крепкого здоровья и счастья, а жителям Омана - согласия, единства и благополучия.