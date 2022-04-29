Лукашенко: Беларусь и Россия долго шли к тому, чтобы отношения двух стран были такими, как сегодня

Беларусь и Россия долго шли к тому, чтобы отношения двух стран были такими, как сегодня. Об этом накануне заявил Президент. Александр Лукашенко принял главу Воронежской области Александра Гусева. Примечательно, что с начала года Беларусь посещает уже четвертый российский губернатор. Это подтверждает нацеленность Минска и Москвы на тесное региональное сотрудничество.



В санкционное время укрепление контактов на этом уровне помогает наращивать торговлю и экспорт услуг. И Беларусь готова к взаимодействию по любым направлениям, отметил Президент. Сегодня это не только актуально (западные компании уходят с российского рынка), но и выгодно: Беларусь может занять свободные ниши.



Одна из ведущих тем - сотрудничество в строительной сфере. Примеров успешной кооперации немало! Белорусские строители работали во многих российских регионах - от Калининграда до Сахалина. Воронежская область также в сфере интересов отечественной стройотрасли - в минувшем году белорусы здесь возвели школу.



На очереди еще ряд больших проектов. Интерес российских регионов к сотрудничеству с Беларусью вырос. Союзные связи лишь крепнут. Президент убежден: к такому союзу будут подключаться и другие страны постсоветского пространства.