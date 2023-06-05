Лукашенко: Беларусь и Россия пока терпят выходки безумцев из руководства стран Запада, но всему есть предел

Беларусь и Россия пока терпят выходки безумцев из руководства стран Запада, но это не может продолжаться бесконечно. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить общение с Калининградской областью и свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси, была обречена на провал. "Сейчас мы в этом абсолютно убеждены, - заявил Президент. - Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится".

Более того, это опасно для той стороны, которая выступает с подобными инициативами, убежден Александр Лукашенко. Потому что таким образом развязывается экономическая (и не только экономическая) война, которую Беларуси и России безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз. "Потом пусть не обижаются. Мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы - Беларуси и России. Пока - с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может. Поэтому руководство (подчеркиваю - руководство) Балтийских государств, да, наверное, и Польши, должно это прекрасно понимать", - обратил внимание Президент.