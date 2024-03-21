Лукашенко: Беларусь не удалось изолировать на международной арене

Главная заслуга парламентариев уходящего созыва - помощь в сохранении стабильности и мира в Беларуси. Об этом заявил Президент на встрече с депутатами и сенаторами, которые завершают свою работу.

Президент провел встречу с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва

Уже завтра их сменит новый, 8-й созыв Национального собрания. А сегодня по традиции подведение итогов работы парламента на протяжении последних пяти лет. Оценка Александра Лукашенко высокая. Депутатский корпус продемонстрировал надежность и преданность белорусскому народу. В переломный для страны момент (когда время испытывало на прочность нашу нацию) переоценить это невозможно. Но парламентарии не подвели. Они доказали, что достойны своего высокого звания народных избранников. Справились с давлением и угрозами, проявили настрой на конструктив, помогли отстоять национальные интересы.

Президент об уходящем составе парламента: Продемонстрировали надежность и преданность народу

"Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу исходя из интересов белорусского народа", - сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что люди это видели и делали выводы из тех событий, которые происходили как в Беларуси, так и во всем мире. "Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердив свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле", - подчеркнул глава государства.

Еще одна проблема последних лет - геополитический разлом. "Масштабный, системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем, не только в военно-политической, но и в экономической, гуманитарной сферах, - отметил Президент. - Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкций на уничтожение".

Александр Лукашенко подчеркнул, что на фоне того, что происходит в настоящее время у многих соседних стран, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью.

"Мы значительно укрепили свои Вооруженные Силы. Экономика демонстрирует рост. Люди работают и получают зарплату. На улицах городов - спокойствие и порядок. Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное - наши граждане ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Это не дешево стоит. Достойный вклад в общее дело внесли и парламентарии", - заявил глава государства.

Активным было и законотворчество уходящего созыва. Его итог - более 300 законов. Одно из важнейших направлений - предложения в Основной закон страны. Среди других ответственных направлений работы - законы о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества, о геноциде, решения, направленные на укрепление экономики, защиту наших интересов в условиях санкций. Парламентарии всегда четко и оперативно справлялись с задачами. А выверенный внешнеполитический курс позволил даже расширить международные контакты, несмотря на экономический западный прессинг.

"Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились", - подчеркнул глава государства. Это подтверждает и избрание белорусских депутатов в состав руководящих органов парламентского измерения ООН - Межпарламентского союза.

"В государствах, с которыми мы дружим, живет большинство населения планеты. Их экономики составляют значимую часть мирового валового внутреннего продукта. Здесь огромные рынки для сбыта наших продукции и технологий", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Впервые в парламенте сформирована делегация для работы в новой международной структуре - Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной в 2021 году.

"При этом белорусские парламентарии продолжают активно отстаивать национальные интересы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, используя любые формальные и неформальные поводы, чтобы донести до граждан стран Запада правду о Беларуси", - сказал Президент. В качестве примера он привел неформальные встречи с представителями альтернативных политических сил Германии, Италии, Польши, Португалии, которые состоялись в Минске по инициативе депутатов седьмого созыва. "Следующему составу парламента надо только сохранить и приумножить ваши наработки по развитию международных связей", - обратил внимание глава государства.

Президент вручил парламентариям государственные награды

Президент поблагодарил парламентариев за плодотворный труд во благо народа. Особо отличившимся депутатам и сенаторам вручил государственные награды.