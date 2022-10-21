Лукашенко: Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы

Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, пишет БелТА.

Журналисты поинтересовались у Президента, не следует ли на фоне проведения контртеррористических мероприятий ограничивать передвижение на белорусской границе? Ведь в стране действует безвиз для соседей, ежедневно в Беларуси принимают переселенцев из Украины. "Помогать людям нужно, но где гарантия, что среди тысяч беженцев не затеряется террорист?" - спросили они.

"Отвечаю прямо: гарантии никто дать не может. Но мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Да, они в толпе могут затеряться, но это очень рискованно и опасно, у них достаточно других путей. Спецслужбы это знают, - отметил Александр Лукашенко. - Пока мы справляемся. Будем стараться справиться".

Президент напомнил, что недавно правоохранители обезвредили банду террористов. "И это еще не все. Они собрались совершать на территории нашей страны преступления. Что еще надо для доказательства того, что нам спокойно жить не дадут? Да, можно закрыть въезд, можно запретить. Но вы не думайте, что мы не работаем на пунктах пропуска и пересечения. Современные средства контроля дают нам такую возможность работать. Это во-вторых", - сказал глава государства.

"А в-третьих, что, у нас внутри страны не хватает "свядомых", сволочей, идиотов и мерзавцев, которые за пятьсот долларов, как вы видели, готовы сегодня совершать какие-то там деяния и преступления? Поэтому мир такой, что черт его знает, откуда ждать гадости и пакости. Думаю, что нам надо просто работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.