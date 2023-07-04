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Лукашенко: Беларусь отстаивает принципы построения справедливого мира
Беларусь твердо отстаивает принципы построения справедливого мира для всех без исключения стран. Об этом заявил Александр Лукашенко на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Мероприятие проходило в формате видеоконференции. На связи - лидеры девятки постоянных членов (среди них - Россия, Китай, Индия, Казахстан), а также руководители СНГ, ЕЭК и Генеральный секретарь ООН. Президент нашей страны в своем выступлении обратил внимание: в современном мире экономические акценты постепенно уступают главенствующее место вопросам безопасности.
Тема нашего саммита "На пути к безопасному ШОС". Она крайне актуальна в условиях углубляющегося кризиса международных отношений. Надо признать, прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права. Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок.
Актуальные направления взаимодействия в рамках ШОС
Александр Лукашенко обозначил и другие актуальные направления взаимодействия в рамках ШОС. Среди них - вызовы и угрозы в информационном пространстве, глобальное экономическое, технологическое сотрудничество, укрепление культурных связей, а также "профильные" для Беларуси вопросы - продовольственной безопасности и логистики.
В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники. Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки инициативы создания Банка развития ШОС. Минск сохраняет заинтересованность в трансформации общего транспортно-логистического пространства ШОС, в том числе путем активизации международных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, обустройства и эксплуатации транспортного коридора Север - Юг.
Беларусь в ближайшее время планирует стать полноправным участником ШОС
Наша страна пока в качестве наблюдателя, но планирует в ближайшее время стать полноправным участником ШОС. Решение о начале такой процедуры было принято в сентябре прошлого года во время саммита в Узбекистане. Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате.
В рамках саммита был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в процессе присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Этот меморандум подписан всеми без исключения странами, подписан генеральным секретарем организации. Дальнейший процесс будет связан с ратификаций этого меморандума и всего пакета наших обязательств всеми странами-членами. Как только процесс ратификации всеми странами будет завершен, можно будет говорить о полноправном вступлении Беларуси в ШОС. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе. С нашей стороны вся необходимая законодательная работа проделана. Речь идет об одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашениях, подписанных в рамках ШОС государствами-членами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса.
Напомним, ШОС - это крупнейшее объединение Евразии. На его долю приходится свыше 30 % мирового ВВП, более 16 % мировой торговли и свыше 41 % мирового населения. В этом месяце председательство в организации переходит от Индии к Казахстану.
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