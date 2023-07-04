Лукашенко: Беларусь отстаивает принципы построения справедливого мира

В рамках саммита был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в процессе присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Этот меморандум подписан всеми без исключения странами, подписан генеральным секретарем организации. Дальнейший процесс будет связан с ратификаций этого меморандума и всего пакета наших обязательств всеми странами-членами. Как только процесс ратификации всеми странами будет завершен, можно будет говорить о полноправном вступлении Беларуси в ШОС. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшей перспективе. С нашей стороны вся необходимая законодательная работа проделана. Речь идет об одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашениях, подписанных в рамках ШОС государствами-членами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси