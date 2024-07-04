Лукашенко: Беларусь поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса

Беларусь поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса. От этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщает БЕЛТА.

"Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом - вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте). Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии", - сказал Президент