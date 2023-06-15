Лукашенко: Беларусь поддерживает традиционно дружественные отношения со многими странами Латинской Америки

"Сегодня мы с большим интересом наблюдаем за ростом влияния Мексики в регионе, - отметил Президент. - Наши государства обладают производственным потенциалом, развитыми промышленностью и сельским хозяйством, возможности которых должны быть максимально использованы для увеличения торговли, несмотря на то, что у вас очень большой и развитый северный сосед".