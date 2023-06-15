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Лукашенко: Беларусь поддерживает традиционно дружественные отношения со многими странами Латинской Америки
Беларусь поддерживает традиционно дружественные отношения со многими государствами Латинской Америки. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, пишет БЕЛТА.
"Сегодня мы с большим интересом наблюдаем за ростом влияния Мексики в регионе, - отметил Президент. - Наши государства обладают производственным потенциалом, развитыми промышленностью и сельским хозяйством, возможности которых должны быть максимально использованы для увеличения торговли, несмотря на то, что у вас очень большой и развитый северный сосед".
Кроме того, глава государства обратил внимание: "При взаимном интересе мы готовы к проработке с Республикой Панама проектов сотрудничества в таких сферах, как машиностроение, перерабатывающая промышленность, химия и нефтехимия, транспорт, логистика, альтернативная энергетика".
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