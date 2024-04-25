Лукашенко: Беларусь полна решимости противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб

Беларусь в военной сфере придерживается стратегии нанесения неприемлемого ущерба противнику. Об этом Президент Беларуси, председатель Всебелорусского народного собрания (ВНС) Александр Лукашенко заявил на заседании VII ВНС, сообщает БЕЛТА.

"Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что ряд соседних стран "вооружен до зубов", численность войск вблизи границ Беларуси непомерная. Но Беларусь обладает необходимым арсеналом для сдерживания, в числе которого и ядерные вооружения.

"Как их сдерживать? Ну, вот ядерное оружие. Мы никого не пугаем ядерным оружием. Мы ни на кого не нападаем. Но вот эти досужие разговоры: "Да что там… Путин положил их (ядерное вооружение в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), и Лукашенко будет на них смотреть и молиться, если начнется война против Беларуси..." Да вы очнитесь, вы же меня знаете хорошо. И там очень хорошо знают, что не дай бог они ступят на территорию Беларуси, они получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия. В том числе от Российской Федерации. Вы слышали недавно заявление Президента Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. Поэтому мы сегодня полны решимости 100 % противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", - заверил белорусский лидер.

"Поэтому прежде чем создавать коалиции, выдвигать к нашей границе вооруженные силы, провоцировать нас, чтобы мы выводили наши батальонные тактические группы и стояли лоб в лоб… Ну, у нас столько людей пока нет и сил нет. Мобилизацию проводить я не собираюсь. Они должны понимать, что их столицы совсем рядом с нашей границей. Поэтому законной целью, как принято говорить, будут те, кто принимает это решение".

Александр Лукашенко напомнил, как в первые годы независимости Беларуси, кроме вывода ядерного оружия, были требования и по уничтожению обычных вооружений: "Резали все. Самолеты, танки, артиллерийские установки. Я помню: приехал в Борисов - жуткая картина - перевернутые танки, БМП. Для меня, человека, недавно в офицерской должности служившего в армии, это было не просто непонятно - это было жутко. И тогда, может быть, не имея полномочий таких, я прекратил эту резню. Запретил уничтожать бронированную технику. Резали все на куски, грузили все в железнодорожные составы и увозили в Германию на переплавку. Самое ценное, что могло быть, - это броня".

Что касается ядерного оружия, Президент еще раз подчеркнул, что это именно по его настоянию и просьбе Россия разместила в Беларуси соответствующий арсенал: "Многие говорят: "Вот, Россия тут чего-то разместила, чтобы нас поставить под удар". Я же до размещения ядерного оружия здесь говорил, публично заявлял и обращался к руководству, Президенту России о возврате ядерного оружия".

Речь шла о размещении именно тактического оружия. "Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать. Мы же не будем воевать с Америкой. Стратегическое оружие - это межконтинентальные баллистические ракеты, которые у нас (во времена СССР. - Прим. БЕЛТА) были размещены. Ну а о тактическом оружии и речи быть не может - оно должно быть на территории Беларуси. А поскольку нас еще и в соагрессоры записали (мы с Путиным "главные враги в мире и агрессоры"), руководство Российской Федерации, сопоставляя все факты, приняло решение (еще раз подчеркиваю, по моему настоянию, а не потому, что они хотели тут создать базу ядерного оружия), вернуло нам N-е количество. Не буду называть цифры, я уже говорил - несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что им принято решение о размещении в Беларуси ракетных комплексов "Искандер". "Мною принято решение о размещении этого оружия, обслуживании и действиях "Искандеров" на территории Беларуси. Это очень опасное и очень мощное оружие. Оно себя показало уже в Украине с обычными ракетами. Сотрудники Минобороны и Генерального штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации", - сказал белорусский лидер.

Достаточно в стране и обычного вооружения, хоть Беларусь сама и не производит многие его виды, как самолеты, системы ПВО или танки. "И россияне как наши самые близкие союзники и заинтересованные в стабильности в нашей стране люди нам поставляют по нашим союзным договоренностям. Сегодня мы имеем и ПВО, и самолеты, и вертолеты. Артиллерии, танков у нас предостаточно. Хорошо, что тогда не порезали и не отвезли в Германию на переплавку", - отметил глава государства.

В достаточном количестве имеется и стрелковое оружие - все хранится на складах в сохранности и обслуживается надлежащим образом. Этого даже оружия достаточно, чтобы остановить бронированную технику противника, тем более учитывая особенности лесисто-болотистой местности Беларуси, отметил Президент.