Лукашенко: Беларусь придает важное значение расширению связей с Камеруном

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Камеруна Поля Бийя и жителей этой страны с Национальным днем Республики Камерун. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"В вашей стране есть все, чтобы продолжать раскрывать свой потенциал и активно развиваться. Недаром за разнообразие ландшафтов, богатый животный и растительный мир ее называют Африкой в миниатюре", - говорится в поздравлении.

Беларусь придает важное значение расширению связей с Камеруном во всех сферах, где есть совместная заинтересованность, обратил внимание глава государства.

"Уверен, что активизация взаимодействия в отраслях сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, здравоохранения, образования, лесного хозяйства, животноводства соответствует долгосрочным интересам двух стран и будет способствовать укреплению традиционно дружественных отношений между нашими народами", - подчеркнул Президент.