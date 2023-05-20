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Лукашенко: Беларусь придает важное значение расширению связей с Камеруном
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Камеруна Поля Бийя и жителей этой страны с Национальным днем Республики Камерун. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"В вашей стране есть все, чтобы продолжать раскрывать свой потенциал и активно развиваться. Недаром за разнообразие ландшафтов, богатый животный и растительный мир ее называют Африкой в миниатюре", - говорится в поздравлении.
Беларусь придает важное значение расширению связей с Камеруном во всех сферах, где есть совместная заинтересованность, обратил внимание глава государства.
"Уверен, что активизация взаимодействия в отраслях сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, здравоохранения, образования, лесного хозяйства, животноводства соответствует долгосрочным интересам двух стран и будет способствовать укреплению традиционно дружественных отношений между нашими народами", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Полю Бийя крепкого здоровья и успешной деятельности на ответственном политическом посту, а жителям Камеруна - процветания, мира и благополучия.
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