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Лукашенко: Беларусь рассчитывает на сотрудничество с КНР в подготовке кадров по современным направлениям

Беларусь и Китай будут активнее развивать партнерские отношения в образовательной сфере.

Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских вузов. Такой солидной делегации ректоров к нам прежде не приезжало. Это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и КНР. Сотрудничество набирает обороты не только в экономике, заинтересованы расширять студенческие обмены, коммуникацию молодежи и развитие взаимодействия между университетами.

"Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы. Особенно сегодня, когда мы реализуем совместно с китайскими друзьями суперсовременные проекты в области биотехнологий, химической и перерабатывающей промышленности, производстве беспилотных летательных аппаратов и электромобилей. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с Китаем в вопросах подготовки кадров по этим направлениям", - отметил Лукашенко.


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"Подчеркну, что и у нас есть значительный опыт и компетенции во всех названных сферах.Сегодня нам надо ускорить такое сотрудничество. В этом залог нашего научного суверенитета и обеспечения успешного импортозамещения. Поддерживаю инициативу о создании центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. Учитывая, что у нас нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться, в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодняне обладает. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать", - подчеркнул Президент Беларуси.


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Хао Пин, секретарь партийного комитета Пекинского университета:

Вас с господином Си Цзиньпином связывают очень тесные дружественные отношения, он Вас очень уважает, с Беларусью также высокий уровень отношений и взаимопонимания. Мы все это чувствуем. Я столько лет не приезжал в Минск (это уже в третий раз), сейчас вижу, как динамично и энергично развивается город. Хочу заметить, что концепции развития Беларуси и Китая очень похожие. И в Беларуси, и в Китае мы все должны действовать как единая сила, единым фронтом, чтобы сделать свой вклад в развитие страны.

Минск и Пекин давно выстраивают доверительный политический диалог на основе дружбы. Руководства Беларуси и КНР поддерживают хорошие отношения. Страны развивают экономические проекты. Китай немало инвестирует в нашу страну.

Александр Лукашенко считает важным подтягивать образование и предлагает Китаю совместно создать глобальную образовательную и научную площадку в Беларуси, в том числе и для продвижения на Европейском континенте. Все аспекты дальнейшего взаимодействия смогут обсудить на Форуме ректоров Беларуси и Китая.

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