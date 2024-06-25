Лукашенко: Беларусь рассчитывает на сотрудничество с КНР в подготовке кадров по современным направлениям

Хао Пин, секретарь партийного комитета Пекинского университета:



Вас с господином Си Цзиньпином связывают очень тесные дружественные отношения, он Вас очень уважает, с Беларусью также высокий уровень отношений и взаимопонимания. Мы все это чувствуем. Я столько лет не приезжал в Минск (это уже в третий раз), сейчас вижу, как динамично и энергично развивается город. Хочу заметить, что концепции развития Беларуси и Китая очень похожие. И в Беларуси, и в Китае мы все должны действовать как единая сила, единым фронтом, чтобы сделать свой вклад в развитие страны.