Лукашенко: Беларусь сейчас взяла курс на структурирование своих возможностей в России

Как сказал сегодня Александр Лукашенко, мы структурируем наши возможности в сотрудничестве с регионами России и создаем своего рода "центры компетенций" и "центры торговли". Такими отправными точками уже определены Кубань, Ленобласть и, конечно, это будет Новосибирск. Через ключевые регионы выходим с совместной продукцией на другие субъекты. Такой формат актуален и во взаимодействии со странами дальней дуги. На этом тоже сегодня акцентировал внимание Александр Лукашенко. Главное, избегать дублирующих производств, т.е. развивать уже существующие отрасли, а если и создавать что-то новое, то с прицелом на супервостребованность. Впрочем, белорусско-российское сотрудничество по-прежнему не дает покоя Западу. В ход идет все, чтобы разрубить наше единство. Цитаты на этот счет Президент озвучил из доклада спецслужб и разведки. Илона Красутская расскажет подробнее.

Кому-то может показаться, что зачастили как никогда. Если приезжают российские делегации во главе с губернатором, обязательно едут во Дворец Независимости. Помимо этого, всегда плотные контакты и в правительстве, и на предприятиях. Но именно встреча наверху очень подстегивает к серьезным результатам. Об этом сегодня говорили и сибиряки.

С учетом запросов и потребностей гостей формируется и программа визита, и состав делегаций. С нашей стороны сегодня, например, не только классический состав: министр сельского хозяйства, первый замминистра промышленности и первый зампред Белкоопсоюза. Присутствует и глава Академии наук.

Новосибирск пусть и неофициально считается научной столицей Сибири. Ученые - то самое звено, чтобы восполнить пробел в нашем сотрудничестве по таким направлениям, как беспилотники и искусственный интеллект. База нашего сотрудничества - поставки сельскохозяйственной и карьерной техники. Но планируем обновить и пассажирский транспорт в регионе.

А вообще, как и озвучивали стратегию ранее, масштабируем проекты и идем с ними в другие регионы.

"Должен сказать и нашему правительству, что надо подумать о самом высоком уровне представительства в нашей совместной комиссии, можно так назвать. Я имею в виду часть наших специалистов, чтобы возглавлял человек самого высокого уровня, потому что мы сейчас взяли курс на структурирование наших возможностей в России. Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо четко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией", - сказал Александр Лукашенко. Один из таких центров будет расположен, например, в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость этого региона.

"Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всем Сибирском регионе", - продолжил глава государства.

Еще одна задача - сбалансировать торговлю. В прошлом году она составила почти полмиллиона долларов. Сейчас здесь есть некоторое падение. Это объясняется сокращением поставок по некоторым позициям со стороны Новосибирска. Будем наверстывать. В регионе широкая товаропроводящая и дилерская сеть наших брендов. Хорошие примеры производственной кооперации. Например, на площадке Белкоммунмаша в области модернизируют трамваи. Очень котируются наши лифты. Говоря прямо, Могилевлифтмаш стал партнером номер 1 после ухода западных компаний. И так, считай, в каждой сфере - спрос на белорусские компетенции и товары колоссальный. Нужно все.

"Для нас время возможностей. Ушли - до свидания", - прокомментировал Лукашенко уход иностранных компаний, которые под воздействием санкций решили оставить белорусский и российский рынки. - Я всегда, все свои годы Россию призывал к тому, сколько я работаю, не всегда слышали и слушали, что нам надо свое, свое, свое. Я очень рад, что в России оценили возможности Беларуси, потому что практически ни одно крупное среднее предприятие у нас не развалилось, не погибло, в основном. Может, и не нравится это россиянам, они государственные, работают неплохо, управляемы, по крайней мере", - отметил Лукашенко.

"Сегодня идет мощная кооперация. Нам только нельзя допустить сейчас дублирования производств, - сказал он на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске. - То, что есть у нас, оно всегда будет работать на российские рынки. То, что есть у вас, мы всегда, если такая потребность есть и будет,купим".

Белорусский Президент подчеркнул, что "единство двух государств - это прежде всего экономика". "Именно так мы видим это в Беларуси", - сказал Лукашенко.

Получается, какую сферу ни возьми - достаточно резервов. Даже, казалось бы, банальный пример, АПК. А перспективы - от строительства на селе до биотехнологий.

В общем, что бы нам ни пророчили, без бывших партнеров мир не рухнул. Белорусско-российское сотрудничество стало только плотнее. По такому же принципу вместе с союзником мы можем работать и в других странах.

"Если у вас будет интерес, и мы вам чем-то можем помочь, вы сами увидите, где и чем, мы готовы вам помочь вместе работать в этих дальних государствах. Там спрос на нас величайший. На последней встрече с Президентом России мы подробно обсуждали этот вопрос", - отметил Президент.

Он отметил, что СССР в свое время сделал огромный задел для сотрудничества постсоветских республик на Африканском континенте. "Они нам доверяют больше, чем кому бы то ни было. Надо этим воспользоваться, продвигая свои интересы, поддерживать развитие и африканских и азиатских стран, которые нас там ждут давно. Нам надо вместе здесь поработать", - сказал Лукашенко.

Да, где-то конкуренция колоссальная, да и порой схожая продукция есть у других государств - в этом мы отдаем себе отчет. Поэтому если и предлагаем, то уникальный продукт - как по цене, так и качеству.

По словам главы российского региона, две темы для сотрудничества подсказал Александр Лукашенко: "Это внедрение искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем. В том же госуправлении мы ежегодно увеличиваем объем функций, которые выполняет искусственный интеллект, повышая качество госуслуг для населения. У нас есть центры разработки искусственного интеллекта, и здесь важно объединить усилия с мощными IT-кластером в Беларуси".

Впрочем, белорусско-российское сотрудничество для некоторых как кость в горле. В этом плане ничего нового. В ход идут все те же известные методы. Это следует из последнего доклада спецслужб и разведки, с которым глава государства ознакомился буквально за пару часов до переговоров с губернатором Новосибирской области.

"Цитаты должностных лиц оттуда: "Спокойно не будет". Они живут уже и видят (еще не вылезли из Украины), что надо разрубить единство Беларуси и России. При том все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь, в Беларуси, и России, между нами. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от Президента - старые методы. Все эти заявления сентябрем-октябрем датированы. Поэтому спокойно не будет. Надо нацелиться на то, что нам надо делать свое. Беларусь и Россия в этой непростой ситуации опираются на дружественные страны. Но Александр Лукашенко отметил, что у них тоже есть свои интересы. "Поэтому давайте делать свое Отечество, защищать его, - призвал белорусский лидер. - У нас только этот путь, другого нет. И мы можем выглядеть прилично. За пять лет мы забудем то, что происходит сейчас. Все мы вернем. Даже то, что потеряли. Даже не сомневайтесь".

Кстати, переговоры в правительстве с Новосибирской областью идут уже второй день - прорабатываются все нюансы. Есть планы открыть мультибрендовый центр продукции нашего машиностроения на базе торгового дома "МТЗ-Сибирь".

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