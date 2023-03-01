Лукашенко: Беларусь всецело поддерживает выдвинутую Китаем инициативу о международной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подтвердил поддержку инициатив Китая в области международной безопасности и по тематике развития, сообщает БелТА.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности", - заявил глава государства.

Он отметил, что с белорусским видением также полностью совпадает инициатива Си Цзиньпина по тематике развития. "Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Инициатива в области глобального развития, направленная на содействие развивающимся странам через проекты технической помощи, финансируемые Китаем, была провозглашена Си Цзиньпином в сентябре 2021 года в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. Пекин образовал Группу друзей в поддержку инициативы, в которой на сегодняшний день состоят порядка 60 государств - членов ООН. Беларусь в числе первых вошла в состав группы.