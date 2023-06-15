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Лукашенко: Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран
Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех без исключения стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, пишет БЕЛТА.
Поприветствовав дипломатов на белорусской земле, глава государства заметил, что теперь у них есть возможность воочию увидеть, как и чем живут белорусы.
Президент обратил внимание, что церемония вручения верительных грамот проходит накануне двух значимых для белорусского народа дат - 22 июня и 3 июля.
"Первая из них трагическая - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который связан с началом гитлеровской агрессии против Советского Союза. Беларусь была в его составе и поэтому оказалась первой на пути захватчиков, приняв на себя самый тяжелый удар", - сказал Александр Лукашенко.
Говоря о второй дате - 3 июля, глава государства отметил, что это радостный день освобождения Минска, который теперь в Беларуси празднуют как День Независимости. Хотя сейчас трудно себе даже представить, что Минск был практически полностью разрушен во время войны.
"Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны", - обратил внимание глава государства.
"Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют, - обратил внимание Президент. - Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО".
Беларусь категорически не согласна с таким раскладом, подчеркнул Александр Лукашенко. "И где все эти международные организации, которые это все видят, - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями?" - задал риторический вопрос Президент.
"Одновременно в Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.
Беларусь как самостоятельный и ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности, констатировал Президент.
"Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Точно так, как и вы, - заявил он. - Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды. Беларусь всегда открыта и радушна с теми, кто открыт и искренен с нами. Именно на этих принципах мы традиционно развивали и развиваем контакты со всеми партнерами".
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