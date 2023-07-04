Лукашенко: Беларусь выступает за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте

Говоря о следующем направлении взаимодействия с ШОС, Александр Лукашенко обратил внимание: "Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения, - КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами по СНГ, - так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте".