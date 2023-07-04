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Лукашенко: Беларусь выступает за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте
Беларусь выступает за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств ШОС, сообщает БЕЛТА.
Отдельное внимание глава белорусского государства уделил актуальным направлениям взаимодействия в ШОС.
"Все более злободневными являются для стран - участников организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве", - заметил Александр Лукашенко.
"Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями", - сказал Президент.
Говоря о следующем направлении взаимодействия с ШОС, Александр Лукашенко обратил внимание: "Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения, - КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами по СНГ, - так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте".
Фото: БЕЛТА
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