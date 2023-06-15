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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении партнерства с Ганой и Мавританией
Беларусь заинтересована в расширении партнерства со всеми государствами Африки и готова обсуждать любые конструктивные предложения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов девяти зарубежных государств, пишет БЕЛТА.
"Сегодня мы по-новому открываем для себя Африку. Без Африки нет развития в мире вообще. Будущее - за Африкой, - выразил мнение глава государства. - Заинтересованы в расширении партнерства со всеми государствами континента и готовы обсуждать любые конструктивные предложения".
Александр Лукашенко обратил внимание на наличие существенного взаимодействия Беларуси и Ганы как по линии политического диалога, так и по линии торгово-экономического сотрудничества.
"Белорусская сторона готова участвовать не только в сельскохозяйственных, но и в инфраструктурных, энергетических и образовательных проектах, реализуемых в вашей стране", - отметил глава государства.
Он убежден, что пришло время для более активных контактов с Мавританией. "У нас есть компетенции и технологии, чтобы помочь вашей стране нарастить промышленный потенциал, обеспечить продовольственную безопасность, модернизировать транспортную инфраструктуру, повысить квалификацию кадров", - отметил Президент.
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