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Лукашенко: Беларуси и Кении необходимо выстроить план развития двустороннего сотрудничества
Беларуси и Кении необходимо выстроить план развития двустороннего сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Кении Уильямом Руто в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, передаетБЕЛТА.
"Мы уже с вами несколькими фразами, мнениями обменялись (до открытия саммита. - Прим. БЕЛТА). Для того чтобы нам основательно и переговорить, и наладить наши отношения (во имя чего мы разговаривать будем), я думаю, вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. В результате этих визитов наши специалисты поработали бы (точно так, как с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей) и мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас. И мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями", - отметил Александр Лукашенко.
Как сообщалось, в ноябре глава белорусского государства направил Президенту Кении поздравление с 30-летием установления дипломатических отношений между странами. Александр Лукашенко в своем послании отметил, что диалог между Минском и Найроби имеет последовательный и поступательный характер, определены приоритетные направления для совместной работы, среди которых механизация сельского хозяйства Кении, поставка белорусских продуктов питания, развитие бизнес-контактов.
"Убежден, что настало время конвертировать накопленный за тридцать лет потенциал в конкретные результаты, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Предлагаю предметно обсудить все возможные сферы общего интереса во время вашего визита в Минск, который переведет наше взаимодействие на качественно новый уровень".
Фото: БЕЛТА
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