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Лукашенко: Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению
Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
"Нам надо, очень важно сейчас в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Как против нас, так и против вас. Нам сложнее с этими санкциями. Поэтому я хотел бы и Вас проинформировать по этому вопросу", - сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что главное - не снижать темпы сотрудничества, которые были набраны в прошлом году: "Как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них (оппонентов в мире. - Прим. БелТА) не получится. Удушить они никак нас не смогут. Думаю, мы договоримся о том, чтобы придать большую здесь динамику".
В целом Президент констатировал, что экономика как в Беларуси, так и в России в прошлом году неплохо развивалась, но, конечно, ощущаются инфляционные вызовы. "Если бы не эти внешние факторы, прежде всего инфляционные, которые подбрасывают со стороны… От них никуда не деться. Я вижу, и в России, и в Беларуси мы стараемся, насколько это возможно в рыночных условиях, противодействовать инфляции. Это не так просто", - отметил белорусский лидер.
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