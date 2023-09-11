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Лукашенко: Беларуси и Турции удалось немало сделать по углублению отношений, но есть нерешенные вопросы
О политике, экономике, решении общих вопросов и ситуации в Украине.
Это звучало на встрече Президента Беларуси с послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном. Во Дворце независимости речь шла о развитии отношений Беларуси и Турции. Диалог между Минском и Анкарой всегда строился на основе взаимовыгодного партнерства. Сегодня сотрудничество развивается в самых разных сферах. Растет взаимная торговля. Хороший темп набрали страны и в этом году. Есть все, чтобы достичь цифры товарооборота, о которой ранее договаривались лидеры. Схожи позиции Беларуси и Турции и по внешнеполитической ситуации.
За последнее время нам удалось немало сделать в плане углубления отношений между Беларусью и Турецкой Республикой. Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Эрдоганом. Но, думаю, это вопросы решаемые. У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе по кризисной ситуации в Украины. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиции дипломатического разрешения конфликта. Что касается торговли, когда-то мы достигли 1,5-миллиардного товарооборота. Больше миллиарда имеем, надо выходить на уровень, возможность есть. У нас большой интерес к вашей суверенной и независимой политике. В этом ваш президент превзошел все ожидания. Мы готовы делать все, чтобы страна ваша развивалась, мы не благотворители, тоже должны иметь результат, но нужно снимать нерешенные вопросы. Надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит плечо.
Александр Лукашенко прежде отмечал принципиальность и обязательность политики Турции в отношении Беларуси.
Взаимодействие развивается в духе дружбы (на таком принципе выстраивают свой диалог и лидеры двух стран). Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган регулярно проводят телефонные разговоры (прошлой осенью общались на полях международного саммита).
Нынешний год был не самым простым для Турции. Весной состоялись президентские выборы. Но до этого в стране произошло страшное землетрясение. Все силы были брошены на ликвидацию последствий. Свою руку помощи Турции протянули и белорусы. По поручению Президента наши спасатели помогали справиться с бедой, доставали людей из-под завалов.
Посол Турции поблагодарил белорусов за поддержку и солидарность, а также передал теплые слова приветствия от Реджепа Эрдогана.
Несомненно, нам удастся достичь товарооборота $1,5 млрд. Тем не менее, мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Но мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения. Турция очень тесно связана с западным миром и западными институтами, и нам приходится, конечно, это учитывать при развитии отношений с другими странами. Беларусь для Турции очень хороший партнер, дружеская страна. Нас связывает многолетняя вера друг в друга, взаимоуважение. Между нашими странами не существует проблем. Есть определенные вопросы, которые мы намерены решать вместе.
Но не только торговые вопросы. Посол рассказал, что скоро в Минске откроется совместный белорусско-турецкий исследовательский центр. Там будут заниматься разработками и проектами в сфере культуры и науки.
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