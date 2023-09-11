Лукашенко: Беларуси и Турции удалось немало сделать по углублению отношений, но есть нерешенные вопросы

За последнее время нам удалось немало сделать в плане углубления отношений между Беларусью и Турецкой Республикой. Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Эрдоганом. Но, думаю, это вопросы решаемые. У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе по кризисной ситуации в Украины. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиции дипломатического разрешения конфликта. Что касается торговли, когда-то мы достигли 1,5-миллиардного товарооборота. Больше миллиарда имеем, надо выходить на уровень, возможность есть. У нас большой интерес к вашей суверенной и независимой политике. В этом ваш президент превзошел все ожидания. Мы готовы делать все, чтобы страна ваша развивалась, мы не благотворители, тоже должны иметь результат, но нужно снимать нерешенные вопросы. Надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит плечо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

