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Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи"

Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи"

Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Самарканде на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что Беларусь сотрудничает с ШОС уже на протяжении 12 лет. "Наш шаг по вступлению в "шанхайскую семью" в качестве наблюдателя не был спонтанным или случайным. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой, пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на ШОС смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс нашей планеты. Тогда было не так. Но мы в то время определились, что будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны", - заявил глава государства.


Фото: БелТА

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