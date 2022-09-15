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Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи"
Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Самарканде на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, сообщает БелТА.
Глава государства отметил, что Беларусь сотрудничает с ШОС уже на протяжении 12 лет. "Наш шаг по вступлению в "шанхайскую семью" в качестве наблюдателя не был спонтанным или случайным. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой, пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на ШОС смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс нашей планеты. Тогда было не так. Но мы в то время определились, что будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее", - сказал Александр Лукашенко.
"Поэтому, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны", - заявил глава государства.
Фото: БелТА
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