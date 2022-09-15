Лукашенко: Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи"

Глава государства отметил, что Беларусь сотрудничает с ШОС уже на протяжении 12 лет. "Наш шаг по вступлению в "шанхайскую семью" в качестве наблюдателя не был спонтанным или случайным. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой, пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на ШОС смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс нашей планеты. Тогда было не так. Но мы в то время определились, что будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее", - сказал Александр Лукашенко.