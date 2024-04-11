Лукашенко: Без участия России в переговорах по Украине никакого мирного процесса быть не может

Без участия России в переговорах по Украине никакого мирного процесса быть не может. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встречес российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, пишет БЕЛТА.



Глава государства отметил, что во время последних встреч стороны всегда обсуждают ситуацию в Украине, в том числе возможность мирного урегулирования конфликта.



"Если они хотят в Швейцарии (они же это называют "мирной конференцией") без нас говорить о мире в Украине, господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса", - заявил Александр Лукашенко.