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Лукашенко: Без участия России в переговорах по Украине никакого мирного процесса быть не может
Без участия России в переговорах по Украине никакого мирного процесса быть не может. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встречес российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что во время последних встреч стороны всегда обсуждают ситуацию в Украине, в том числе возможность мирного урегулирования конфликта.
"Если они хотят в Швейцарии (они же это называют "мирной конференцией") без нас говорить о мире в Украине, господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса", - заявил Александр Лукашенко.
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