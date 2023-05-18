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Лукашенко: Члены ОДКБ видят в многополярности лучшие перспективы развития мира

Лукашенко: Члены ОДКБ видят в многополярности лучшие перспективы развития мира

Беларусь придает особое значение парламентскому измерению в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь, будучи председателем организации, придает особое значение парламентскому измерению как неотъемлемой составляющей успешной деятельности ОДКБ, ее совершенствования и дальнейшего развития.

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