Лукашенко дал основательное интервью телекомпании NBC

Президент Владимир Путин и руководство России никогда не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в Астане, отвечая на вопросы американской телекомпании NBC. 14 октября глава белорусского государства дал основательное интервью этому известному и влиятельному американскому СМИ.

Александру Лукашенко был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что президент России решит использовать ядерное оружие.

"Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, красные линии. Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил глава белорусского государства.

"Что касается подтекста Вашего вопроса, никогда, в том числе и Президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, как несколько дней назад Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на действия в отношении Крымского моста. "Вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - заверил глава белорусского государства.

"Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США, - уверен Александр Лукашенко. - Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - США - на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков".

"Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - призвал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко много говорил о необходимости искать пути разрешения текущего военного конфликта в Украине через переговоры.

Главе государства был задан вопрос относительно того, как Президент России Владимир Путин реагирует на складывающуюся в Украине ситуацию. "Не кажется ли Вам, что он напряжен, может, он нервничает, испытывает давление?" - поинтересовался журналист, отметив, что Россия пока не одерживает в Украине победу.

"Он ведь президент огромной страны. Всегда ты испытываешь какое-то напряжение. Это я Вам говорю как Президент. Что касается украинского конфликта - то, что Вы говорите, он там не одерживает победу. В этой войне и вы не одерживаете победу. 50 государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен Вам сказать, в отличие от вас, западников, Президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция. И, Вы знаете, бесперспективность развития в нынешней ситуации (как это складывается ситуация в Украине) признают и некоторые члены НАТО. И не некоторые, а много таких", - заявил белорусский лидер.

В этой связи Александр Лукашенко привел пример Турции. С президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом глава государства встречался накануне на полях саммита СВМДА в Астане. "Договорились, что в ближайшее время мы на высоком уровне проведем переговоры, в том числе будем затрагивать вопрос Украины. Такой визит будет с моей стороны в Анкару. Я заметил, что и президент Эрдоган - одна из ключевых стран в НАТО - они не в восторге от того, что происходит. И постоянно даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться. Надо было США подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять в Украину все большее и большее количество самых современных видов оружия", - сказал Президент.

"Тем более, ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят", - добавил белорусский лидер.