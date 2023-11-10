Лукашенко: Экономическое сотрудничество Беларуси и Кубы должно соответствовать уровню политического

Уровень экономического сотрудничества Беларуси и Кубы должен соответствовать уровню политических отношений и гуманитарного взаимодействия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, сообщает БЕЛТА.

"Рад видеть посланца Острова свободы в Беларуси. Говорить что-то о белорусско-кубинских отношениях, характеризовать их, я думаю, нет никакой необходимости. Мы всегда поддерживали с вами теплые и дружеские отношения. Вы должны знать, что мы будем и впредь придерживаться этих подходов", - подчеркнул Александр Лукашенко.