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Лукашенко: Экономическое сотрудничество Беларуси и Кубы должно соответствовать уровню политического
Уровень экономического сотрудничества Беларуси и Кубы должен соответствовать уровню политических отношений и гуманитарного взаимодействия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, сообщает БЕЛТА.
"Рад видеть посланца Острова свободы в Беларуси. Говорить что-то о белорусско-кубинских отношениях, характеризовать их, я думаю, нет никакой необходимости. Мы всегда поддерживали с вами теплые и дружеские отношения. Вы должны знать, что мы будем и впредь придерживаться этих подходов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава кубинского правительстваприлетелс официальным визитом в Беларусь 9 ноября. У него также запланированы переговоры с премьер-министром Романом Головченко, руководителями обеих палат белорусского парламента и членами рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Кубы. Находясь с визитом в Беларуси, Мануэль Марреро Крус ознакомится с ее промышленным потенциалом и возможностями в переработке мясного и молочного сырья.
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