Лукашенко: Эпоха западного господства уходит, центр глобального прогресса смещается на Юг и Восток

Эпоха западного господства уходит в прошлое, а центр глобального прогресса и экономической гравитации смещается на Юг и Восток. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на третьем саммите "Голос Глобального Юга" в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что саммит "Голос Глобального Юга" превращается в один из крупнейших форумов по обсуждению вопросов современного мироустройства и будущего человечества. "Мы объединены общими целями и подходами к решению мировых проблем. Это построение многополярного мира, создание системы неделимой безопасности, обеспечение устойчивого развития, укрепление равноправного сотрудничества. И самое главное - повышение уровня жизни наших народов", - сказал он.

"Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток, - обратил внимание белорусский лидер. - Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах. Голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу".