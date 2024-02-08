Лукашенко и Мирзиёев приняли совместное заявление. О чем говорится в документе

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте приняли совместное заявление, сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров президенты обсудили важнейшие вопросы белорусско-узбекских отношений и определили ключевые направления их дальнейшего развития. В совместном заявлении Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев отметили, что Беларусь и Узбекистан продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития партнерства.

Главы государств подчеркнули, что приоритетное направление белорусско-узбекских отношений - дальнейшее расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Ими отмечена положительная динамика объемов двусторонней торговли, но вместе с тем указано на наличие значительного неиспользованного потенциала для увеличения товарооборота.

"Стороны согласились с важностью наращивания объемов взаимной торговли и расширения ее номенклатуры путем вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью, формирования благоприятных условий для транзита внешнеторговых грузов, развития сотрудничества между субъектами предпринимательства, частного сектора и регионами двух стран", - говорится в документе.

Президенты также констатировали необходимость создания благоприятных условий для активного развития механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также для проведения на регулярной основе выставок промышленной, сельскохозяйственной, продовольственной и технологической продукции, бизнес-форумов, встреч и переговоров между деловыми кругами.

Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества президенты назвали взаимодействие между регионами. Подчеркнуто приоритетное значение сотрудничества в сельском хозяйстве, комплексном развитии связей по линии агропромышленных комплексов, обеспечения продовольственной безопасности.

Главы государств также подтвердили приверженность дальнейшему упрочению двусторонних связей в культуре, образовании, науке, искусстве, кинематографии, туризме, молодежной политике и спорте. В 2024-2025 годах стороны намерены организовать Дни культуры Беларуси в Узбекистане и Дни культуры Узбекистана в Беларуси.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев отметили необходимость наращивания сотрудничества в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, распространением оружия массового уничтожения, другими вызовами и угрозами региональной и международной безопасности. Стороны договорились продолжить взаимодействие на международной арене и выразили обоюдное стремление к развитию сотрудничества в ООН, СНГ, ШОС и других глобальных и региональных структурах.