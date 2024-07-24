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Лукашенко и Мирзиёев провели телефонный разговор
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава белорусского государства поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обсудили и ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Ташкент в феврале этого года. Как было отмечено, по целому ряду направлений идет эффективная работа.
В январе - мае взаимная торговля достигла почти 245 млн долларов, при этом темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,3 %. Стороны продолжают кооперационное сотрудничество, приступили и к реализации ряда новых совместных проектов.
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