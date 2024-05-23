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Лукашенко и Путин 24 мая обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений

Лукашенко и Путин 24 мая обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 мая проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который 23-24 мая будет находиться в Беларуси с двухдневным официальным визитом, сообщает БЕЛТА.

Переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.

В центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

Фото: БЕЛТА

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