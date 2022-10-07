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Лукашенко и Путин по окончании неформального саммита СНГ продолжили общение один на один

Лукашенко и Путин по окончании неформального саммита СНГ продолжили общение один на один

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по окончании неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге продолжили общение один на один. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БелТА.

Встреча лидеров стран проходила в Константиновском дворце.

Фото:БелТА

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