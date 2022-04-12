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Лукашенко и Путин посещают космодром Восточный в Амурской области
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли на вертолете на космодром Восточный в Амурской области Российской Федерации, сообщает БелТА.
Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома. Посещение космодрома приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. На космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине.
Беларусь и Россия в сфере космического сотрудничества ведут работу над созданием российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения и российско-белорусской космической системы на его основе.
Реализуется также проект по подготовке к космическому полету белорусских граждан, в том числе для совместной работы на МКС. Отбор кандидатов для подготовки к космическому полету и формирование предложений в научную программу полета белорусской стороной должно быть завершено до 15 июня текущего года. Затем уже пройдет окончательный отбор из числа кандидатов.
Космодром Восточный - первый гражданский космодром в России. Расположен в Амурской области вблизи города Циолковский. Космодром возводится для обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ, сокращения затрат для использования расположенного в Казахстане космодрома Байконур и улучшения социально-экономической обстановки в Амурской области.
В рамках первой очереди строительства космодрома в 2012-2016 годах возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства включает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что эти работы завершатся к концу 2022 года.
В 2019 году государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" предложила Беларуси рассмотреть возможность участия белорусских строительных компаний в возведении объектов космодрома Восточный в Амурской области. В течение 2020-2022 годов с российской стороной на различных уровнях прорабатывался вопрос создания правовой основы для участия белорусских строительных организаций и специалистов в возведении объектов космодрома.
По итогам проработки предложения с заинтересованными федеральными органами 5 апреля 2022 года Президент России внес в Государственную думу законопроект, согласно которому госкорпорация "Роскосмос" и ее организации наделяются правом привлекать белорусских граждан и белорусские компании для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный. Законопроект 6 апреля был принят в первом чтении и направлен на утверждение в Совет Федерации.
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