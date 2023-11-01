Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, главная тема - предстоящий саммит ОДКБ

Главной темой разговора стал предстоящий в ноябре саммит глав государств ОДКБ. Беларусь в настоящее время председательствует в организации. Лидеры стран обсудили и тематику двустороннего сотрудничества с акцентом на основных направлениях, включая энергетику и проекты в области импортозамещения.