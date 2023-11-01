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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, главная тема - предстоящий саммит ОДКБ

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, главная тема - предстоящий саммит ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 ноября провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

Главной темой разговора стал предстоящий в ноябре саммит глав государств ОДКБ. Беларусь в настоящее время председательствует в организации. Лидеры стран обсудили и тематику двустороннего сотрудничества с акцентом на основных направлениях, включая энергетику и проекты в области импортозамещения.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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