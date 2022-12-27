3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко и Путин расставили все точки на "i": итоги питерского саммита СНГ
Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Он получился очень насыщенным. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетил Центр подготовки космонавтов. Сообща осваиваем космос. А началась предновогодняя неделя в Санкт-Петербурге, где прошел неформальный саммит СНГ.
27 декабря лидеры Содружества общались во время рабочего завтрака. В очередной раз сверили часы президенты Беларуси и России. По сути, Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили минский диалог. Заявлений по итогам не так много. Но чем полезны такие переговоры для стран, какие настроения витают в воздухе Содружества? Об итогах и впечатлениях из города на Неве рассказала политический обозреватель Наталья Бреус.
Предновогодние встречи лидеров Содружества проходили на разных площадках. Сейчас местом встречи стали родные места российского президента. Здесь в эти дни сильно похолодало. Разные "циклоны" за время существования накрывали и СНГ. Не без противоречий и сегодня. Но от площадки СНГ не отказываются - политики используют ее, чтобы продвигать сотрудничество.
Лукашенко и Путин на встрече в Русском музее
Если кого-то и можно упрекнуть в дефиците общения, то точно не Лукашенко и Путина. Даже на рабочий завтрак приехали вместе. Утром Путин лично заехал за белорусским коллегой.
27 декабря местом для встречи лидеров СНГ был выбран Русский музей, архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Подбирали площадку со смыслом.
В такой неформальной обстановке продолжим наше общение в замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому встретиться на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективнее.
"Нам есть о чем поговорить. Я очень рад тому, что на полях неформальной встречи можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", - добавил российский лидер.
Двусторонние контакты на полях саммита Содружества
Неформальный саммит первых лиц Содружества - это и возможность переговорить с глазу на глаз. Буквально неделю назад состоялись обстоятельные белорусско-российские переговоры с участием правительственных пулов. В центре внимания были безопасность и главное - экономика. Получается, минский диалог продолжили в Питере.
Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр. Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели. И если кто-то, правильно Вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с Вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы - мы с Вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я Вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили.
Александр Лукашенко также поблагодарил коллегу за культурную программу: "Спасибо за музей. Вы очень правильно сказали. Год русского языка - это к месту, подчеркнет значимость. Ну и за Питер спасибо. За то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление".
Решать проблемы сообща
Когда к президентам Беларуси и России присоединились остальные участники саммита, для лидеров СНГ в музее провели небольшую экскурсию. Показали крупнейшую в мире экспозицию русского искусства.
Предновогодние неформальные встречи глав государств СНГ уже стали хорошей традицией. Приглашение Путина собраться в Санкт-Петербурге принял не только Александр Лукашенко. Прибыли президенты Казахстана и Таджикистана, главы Узбекистана и Туркменистана, также лидер Азербайджана и руководитель Кыргызстана. Приехал премьер-министр Армении. Это возможность подвести итоги непростого 2022 года и сверить планы на перспективу. Президент Беларуси сделал свой прогноз на предстоящий год.
2023 год будет самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально.
Это было сказано еще накануне в ельцинской библиотеке, где стартовало общение. Скептики уже успели усомниться в оптимизме белорусского лидера. Но все просто - наше дело правое, сломить не получится.
Год для стран СНГ был непростой. Взрывоопасная ситуация в Нагорном Карабахе. Неспокойно было на границе Кыргызстана и Таджикистана. Попытка переворота в Казахстане. Сильнейшее санкционное давление на Россию и Беларусь. Качают страны СНГ не слабо. Поодиночке всех перебьют.
Поэтому так важно решать проблемы сообща, несмотря на разногласия, которые есть в объединении. Одно из ключевых направлений сотрудничества в Содружестве - укрепление безопасности и стабильности в евразийском регионе. Что касается экономики, то еще много работы по устранению барьеров и недопущению протекционизма. Позиция Беларуси в СНГ - взаимной поддержки должно быть больше.
С журналисткой точки зрения неформальные саммиты просто беда. В том смысле, что заявлений не так много. Но не для политиков. Во время таких неформальных встреч они меньше связаны протоколом и дипломатическими рамками. Общаются более свободно. А значит, находить общий язык и общие решения проще. Так что это точно на пользу двусторонним контактам.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов