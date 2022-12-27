Лукашенко и Путин расставили все точки на "i": итоги питерского саммита СНГ

Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Он получился очень насыщенным. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетил Центр подготовки космонавтов. Сообща осваиваем космос. А началась предновогодняя неделя в Санкт-Петербурге, где прошел неформальный саммит СНГ.

27 декабря лидеры Содружества общались во время рабочего завтрака. В очередной раз сверили часы президенты Беларуси и России. По сути, Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили минский диалог. Заявлений по итогам не так много. Но чем полезны такие переговоры для стран, какие настроения витают в воздухе Содружества? Об итогах и впечатлениях из города на Неве рассказала политический обозреватель Наталья Бреус.

Предновогодние встречи лидеров Содружества проходили на разных площадках. Сейчас местом встречи стали родные места российского президента. Здесь в эти дни сильно похолодало. Разные "циклоны" за время существования накрывали и СНГ. Не без противоречий и сегодня. Но от площадки СНГ не отказываются - политики используют ее, чтобы продвигать сотрудничество.

Лукашенко и Путин на встрече в Русском музее

Если кого-то и можно упрекнуть в дефиците общения, то точно не Лукашенко и Путина. Даже на рабочий завтрак приехали вместе. Утром Путин лично заехал за белорусским коллегой.

27 декабря местом для встречи лидеров СНГ был выбран Русский музей, архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Подбирали площадку со смыслом.

В такой неформальной обстановке продолжим наше общение в замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому встретиться на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективнее.



"Нам есть о чем поговорить. Я очень рад тому, что на полях неформальной встречи можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", - добавил российский лидер.

Двусторонние контакты на полях саммита Содружества

Неформальный саммит первых лиц Содружества - это и возможность переговорить с глазу на глаз. Буквально неделю назад состоялись обстоятельные белорусско-российские переговоры с участием правительственных пулов. В центре внимания были безопасность и главное - экономика. Получается, минский диалог продолжили в Питере.

Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр. Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели. И если кто-то, правильно Вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с Вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы - мы с Вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я Вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко также поблагодарил коллегу за культурную программу: "Спасибо за музей. Вы очень правильно сказали. Год русского языка - это к месту, подчеркнет значимость. Ну и за Питер спасибо. За то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление".

Решать проблемы сообща

Когда к президентам Беларуси и России присоединились остальные участники саммита, для лидеров СНГ в музее провели небольшую экскурсию. Показали крупнейшую в мире экспозицию русского искусства.

Предновогодние неформальные встречи глав государств СНГ уже стали хорошей традицией. Приглашение Путина собраться в Санкт-Петербурге принял не только Александр Лукашенко. Прибыли президенты Казахстана и Таджикистана, главы Узбекистана и Туркменистана, также лидер Азербайджана и руководитель Кыргызстана. Приехал премьер-министр Армении. Это возможность подвести итоги непростого 2022 года и сверить планы на перспективу. Президент Беларуси сделал свой прогноз на предстоящий год.

2023 год будет самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Это было сказано еще накануне в ельцинской библиотеке, где стартовало общение. Скептики уже успели усомниться в оптимизме белорусского лидера. Но все просто - наше дело правое, сломить не получится.

Год для стран СНГ был непростой. Взрывоопасная ситуация в Нагорном Карабахе. Неспокойно было на границе Кыргызстана и Таджикистана. Попытка переворота в Казахстане. Сильнейшее санкционное давление на Россию и Беларусь. Качают страны СНГ не слабо. Поодиночке всех перебьют.

Поэтому так важно решать проблемы сообща, несмотря на разногласия, которые есть в объединении. Одно из ключевых направлений сотрудничества в Содружестве - укрепление безопасности и стабильности в евразийском регионе. Что касается экономики, то еще много работы по устранению барьеров и недопущению протекционизма. Позиция Беларуси в СНГ - взаимной поддержки должно быть больше.