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Лукашенко и Путин встретятся 19 декабря в Минске, известна и повестка переговоров

Лукашенко и Путин встретятся 19 декабря в Минске, известна и повестка переговоров

Дворец Независимости в Минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Глава государства Александр Лукашенко будет общаться с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с рабочим визитом,сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе, участие в котором примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.

Далее президенты продолжат переговоры в формате "один на один", после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

В целом, как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Президенты также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

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