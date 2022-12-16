Лукашенко и Путин встретятся 19 декабря в Минске, известна и повестка переговоров

Дворец Независимости в Минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Глава государства Александр Лукашенко будет общаться с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с рабочим визитом,сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе, участие в котором примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.

Далее президенты продолжат переговоры в формате "один на один", после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.