Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху, сообщает БелТА.

Лидеры стран как на переговорах в широком, так и в узком составах общались гораздо дольше запланированного времени, что явно свидетельствует об обоюдной заинтересованности в решении вопросов, стоящих на повестке дня, и нацеленности на результат.