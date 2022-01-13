3.73 BYN
Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу белорусского государства за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, проинформировал о ситуации и мерах, которые принимаются для ее стабилизации. Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов.