Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят комплекс вопросов белорусско-российских отношений

Комплекс вопросов белорусско-российских отношений обсудят Александр Лукашенко и Владимир Путин во время рабочего визита белорусского лидера в Российскую Федерацию.

Глава государства посетит дальневосточные регионы России. В центре внимания также будут совместные меры по противодействию санкционному давлению Запада, обстановка в регионе и мире, события в Украине. Символично, что в День космонавтики лидеры встретятся именно на космодроме Восточный. Главы государств пообщаются с космонавтами и сотрудниками объекта, после чего проведут переговоры. Итогами, как ожидается, поделятся с представителям белорусских и российских СМИ.

Белорусский лидер намерен побывать также во Владивостоке. Обсудить с губернатором Приморского края (частым гостем в Минске) есть что. Это реализация совместных проектов и новые направления взаимодействия. Так, речь, в частности, может зайти о торговле по широкому спектру позиций, а также поставках рыбной продукции на наш рынок.

На острове Русский Президенту готовы рассказать, как в крае реализуются инфраструктурные и общественно-культурные проекты. Наша съемочная группа уже в Благовещенске. Репортаж Ольги Макей.

Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Россию

Амурская область России. Город Благовещенск - единственный из российских административных центров находится прямо на границе. До Китая здесь буквально рукой подать. Вот на том берегу реки Амур уже округ Хэйхэ.

Амур - крупнейшая река Дальнего Востока и пристанище краснокнижного амурского тигра. Красивейшие места. Не зря и Президент не раз говорил, что мечтает побывать в этих краях. Тем более уже лет пять, как на Дальний Восток приглашает Владимир Путин.И вот время подгадали. Уже завтра утром белорусский борт № 1 приземлится в аэропорту Благовещенска.

Что известно об этом визите: завтра два президента встретятся на космодроме Восточный. И очевидно, речь пойдет не только о строительстве масштабного объекта. В планах лидеров провести переговоры один на один и ответить на вопросы журналистов. Что до космических проектов, полтора года назад наш Президент анонсировал масштабные планы.

Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. Многое можем сделать на этом космодроме. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Белорусов планируют привлечь к строительству космодрома Восточный

Кстати, на прошлой неделе Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит Роскосмосу привлекать к работам на космодроме Восточный белорусов и наши компании. Депутаты уже приняли документ.

Принятие этого законопроекта укрепит отношения и ускорит строительство объектов космической инфраструктуры с привлечением физических и юридических лиц, в том числе и с государственным участием Беларуси. Денис Кравченко, первый зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы России









Белорусско-российское сотрудничество

Космодром Восточный, что в нескольких сотнях километров от города Благовещенск, - одна из крупнейших строек России. В возведении объекта, которое перешло ко второй очереди, задействованы более 3,5 тыс. человек. Чтобы уложиться в сроки, нужно 13-15 тыс. строителей. К тому же растет и новый город Циолковский.

Белорусы уже строят жилье в Курской и Калининградской областях, социальные объекты в Калужской, Воронежской и Ленинградской. В прошлом году наши специалисты возвели пилотный проект - воронежскую школу на 3 тыс. учеников. Так что опыт союзных строек есть. Да и в регионе белорусов хорошо знают.