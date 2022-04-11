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Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят комплекс вопросов белорусско-российских отношений
Комплекс вопросов белорусско-российских отношений обсудят Александр Лукашенко и Владимир Путин во время рабочего визита белорусского лидера в Российскую Федерацию.
Глава государства посетит дальневосточные регионы России. В центре внимания также будут совместные меры по противодействию санкционному давлению Запада, обстановка в регионе и мире, события в Украине. Символично, что в День космонавтики лидеры встретятся именно на космодроме Восточный. Главы государств пообщаются с космонавтами и сотрудниками объекта, после чего проведут переговоры. Итогами, как ожидается, поделятся с представителям белорусских и российских СМИ.
Белорусский лидер намерен побывать также во Владивостоке. Обсудить с губернатором Приморского края (частым гостем в Минске) есть что. Это реализация совместных проектов и новые направления взаимодействия. Так, речь, в частности, может зайти о торговле по широкому спектру позиций, а также поставках рыбной продукции на наш рынок.
На острове Русский Президенту готовы рассказать, как в крае реализуются инфраструктурные и общественно-культурные проекты. Наша съемочная группа уже в Благовещенске. Репортаж Ольги Макей.
Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Россию
Амурская область России. Город Благовещенск - единственный из российских административных центров находится прямо на границе. До Китая здесь буквально рукой подать. Вот на том берегу реки Амур уже округ Хэйхэ.
Амур - крупнейшая река Дальнего Востока и пристанище краснокнижного амурского тигра. Красивейшие места. Не зря и Президент не раз говорил, что мечтает побывать в этих краях. Тем более уже лет пять, как на Дальний Восток приглашает Владимир Путин.И вот время подгадали. Уже завтра утром белорусский борт № 1 приземлится в аэропорту Благовещенска.
Что известно об этом визите: завтра два президента встретятся на космодроме Восточный. И очевидно, речь пойдет не только о строительстве масштабного объекта. В планах лидеров провести переговоры один на один и ответить на вопросы журналистов. Что до космических проектов, полтора года назад наш Президент анонсировал масштабные планы.
Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве. Многое можем сделать на этом космодроме.
Белорусов планируют привлечь к строительству космодрома Восточный
Кстати, на прошлой неделе Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит Роскосмосу привлекать к работам на космодроме Восточный белорусов и наши компании. Депутаты уже приняли документ.
Принятие этого законопроекта укрепит отношения и ускорит строительство объектов космической инфраструктуры с привлечением физических и юридических лиц, в том числе и с государственным участием Беларуси.
Белорусско-российское сотрудничество
Космодром Восточный, что в нескольких сотнях километров от города Благовещенск, - одна из крупнейших строек России. В возведении объекта, которое перешло ко второй очереди, задействованы более 3,5 тыс. человек. Чтобы уложиться в сроки, нужно 13-15 тыс. строителей. К тому же растет и новый город Циолковский.
Белорусы уже строят жилье в Курской и Калининградской областях, социальные объекты в Калужской, Воронежской и Ленинградской. В прошлом году наши специалисты возвели пилотный проект - воронежскую школу на 3 тыс. учеников. Так что опыт союзных строек есть. Да и в регионе белорусов хорошо знают.
Белорусская одежда, постельное белье, столовый текстиль. На спрос здесь не жалуются, как и в соседнем магазине продуктов. Колбасы, сыры - белорусское здесь знают. Таких магазинов сразу семь в городе с населением в 230 тысяч человек. А вот детальнее сотрудничество с этими регионами Александр Лукашенко обсудит уже с губернатором Приморского края. Олег Кожемяко частый гость в Минске. Дружит с Президентом. Поэтому в маршруте визита значится и Владивосток.
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