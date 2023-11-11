Лукашенко: Идет передел мира. И не дай бог нам попасть в мельницу этого передела

Партийное строительство в Беларуси должно проходить с учетом национальных особенностей. Молодому суверенному государству нужен плюрализм мнений и, возможно, критика, но по делу и от патриотов. Разговор о сохранении и развитии страны накануне состоялся во Дворце Независимости. Президент провел встречу с руководителями политических партий, которые прошли перерегистрацию и закрепились на этом поле

Партийное строительство в Беларуси: этапы и стратегия

За столом - лидеры четырех объединений. Коммунистическая, либерально-демократическая, "Белая Русь", Республиканская партия труда и справедливости. Каждой из них еще предстоит найти свое лицо и сторонников. По словам Александра Лукашенко, лидеры должны занимать проактивную позицию. Уровень доверия политическим партиям в белорусском обществе пока сравнительно невысок. Но государством создана вся правовая база для работы. Дальше - дело за самими партийцами. Задача - конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Более того, партии должны представлять интересы всех слоев общества: и бюджетников, и предпринимателей, и пенсионеров. Возможность "вступить в партию", и таким образом влиять на происходящее в стране, конечно, направит гражданскую активность белорусов в цивилизованное русло.





"Нам очень важно сегодня быть едиными. Потому что ситуация крайне напряженная, очень опасная. Особенно если посмотреть в будущее, в перспективу. Никто сегодня не может предсказать, что будет завтра", - отметил белорусский лидер.



По словам главы государства, на смену нынешним руководителям должны приходить молодые, энергичные люди, но главная задача - сохранить страну. "Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас особенность еще в том, что идет смена поколений. Оступимся - поверьте, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам не дай бог попасть в мельницу этого передела", - подчеркнул Президент.

Задача партий - объединять общество

Перерегистрация партий в этом году позволила очистить это поле от "псевдобелорусских" сил, стремящихся подорвать основы конституционного строя. Никто не ждет от нынешних партий единства мнений. Наоборот, в конкуренции будут рождаться лучшие стратегии в управлении страной. Но делать это будут исходя из общих задач: сохранение суверенитета Беларуси и недопущение вмешательства во внутренние дела и интересы нашей стран. Для этого процессами должны управлять люди, которые живут в Беларуси и видят здесь будущее своих детей.





Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Программы у партий разные, взгляды разные. Но дискуссия должна быть не на улице, а в парламенте, местных советах, и там мы будем вырабатывать тот механизм, который нужен для страны.

Выборы в Беларуси

Немаловажно, что разговор состоялся в преддверии выборов. Проверка "на кадры для партий". Единый день голосования в Беларуси предстоит 25 февраля 2024 года, когда избираться будут депутаты Палаты представителей и местных Советов. Затем состоятся выборы членов Совета Республики, делегатов Всебелорусского народного собрания от субъектов гражданского общества и депутатов местных Советов. Подготовка идет полным ходом. Важно, чтобы кампании прошли разумно. Партии должны определить от себя достойных, патриотичных людей. "Умных и талантливых у нас предостаточно". - подчеркнет Президент. - И здесь важна не только проидейность".

Александр Лукашенко перечислил слагаемые успеха любой политической партии. По его мнению, это привлекательная идея и профессиональные, политически подготовленные, идейно заряженные кадры.

"Особенно сейчас. Я знаю, накануне парламентских выборов есть инициатива со стороны руководителей партий о выдвижении людей, поддержке их и так далее. Я просто вам советую: это люди должны быть исключительно государственные. Такие, как сидящие передо мной руководители партий. И обязательно профессионалы. Можно вокруг себя собрать надежных людей, но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволоситесь и опозоритесь перед людьми", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что новый парламент будет отличаться от ныне действующего: "Я в этом абсолютно уверен. Придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны. Если честно, то я даже еще не представляю, какую большую, увеличенную роль придется вам сыграть. В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить".

Новая электоральная кампания - проверка партий "на кадры"

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/a51/n7s1484nub15d3x0jbylwknnt08qdeyh.png

Недостаточно быть только человеком, который заявляет о своей поддержке политического курса, президента. Нужно быть профессионалом в экономике, идеологии, культуре. Такие люди смогут работать на развитие партии, а через нее и на развитие белорусского общества, страны. Олег Романов,председатель Белорусской партии "Белая Русь"



Первое, что сегодня нужно делать партиям - повышать свою узнаваемость. Ценности, лидеры, программа, структура. Это и актуальные сайты, и выступления активистов, и большая медийность. Конечно, в эпоху клипового мышления - простые аналогии. Людям должно быть легко выбрать - за кого голосовать. Тогда с активностью проблем не будет.