Лукашенко: Место Беларуси рядом с народами, объединенными стремлением к миру и развитию

Глава государства отметил, что сейчас набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где, как ожидается, уже летом Беларусь будет выступать в статусе полноправного члена. Чтобы иметь представление о перспективах этой структуры, достаточно посмотреть, сколько места на карте мира занимают государства-участники и наблюдатели.

"С таким размахом и не надо быть военным блоком по образцу НАТО, чтобы быть сдерживающим элементом любой агрессии. Да и не в масштабе сила. ШОС - это разговор на равных. Все, кто устал от гегемонии Америки, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением. А БРИКС - это уже другая география и другой масштаб влияния на мировую повестку. Нет сомнений: ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство. Это вызов идеологии глобальной унификации. Место Беларуси именно там - рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию", - заявил Президент.

