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Лукашенко: Место Беларуси рядом с народами, объединенными стремлением к миру и развитию
Место Беларуси рядом с народами, объединенными стремлением к миру и развитию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 апреля во время выступления на заседании седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что сейчас набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где, как ожидается, уже летом Беларусь будет выступать в статусе полноправного члена. Чтобы иметь представление о перспективах этой структуры, достаточно посмотреть, сколько места на карте мира занимают государства-участники и наблюдатели.
"С таким размахом и не надо быть военным блоком по образцу НАТО, чтобы быть сдерживающим элементом любой агрессии. Да и не в масштабе сила. ШОС - это разговор на равных. Все, кто устал от гегемонии Америки, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением. А БРИКС - это уже другая география и другой масштаб влияния на мировую повестку. Нет сомнений: ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство. Это вызов идеологии глобальной унификации. Место Беларуси именно там - рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию", - заявил Президент.
Фото: БЕЛТА
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