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Лукашенко: МИД серьезно задолжал стране
Кадровый день у Президента! Назначения сегодня громкие. Так, новые лица в правительстве: министром сельского хозяйства стал Игорь Брыло. Министерство образования возглавил Андрей Иванец. Павел Муравейко - первый замгоссекретаря Совета Безопасности. Кроме этого, три новых замминистра в МИД. Назначены также четыре посла - география их ответственности широкая: от Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины до Грузии и Вьетнама. Новый также постпред Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.
Я не стану тут распинаться и рассказывать, какие глобальные задачи нам предстоит решать. Скажу только одно, что Министерство иностранных дел серьезно задолжало. Если без конкретики. Вы прекрасно понимаете. Поэтому поставлена задача, чтоб мы, не дай бог, больше не спотыкались об эти вещи
Кадровые решения произошли также в Белгоспищепроме и в медийной сфере. Подробности в следующих выпусках.
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