Лукашенко: МИД серьезно задолжал стране

Я не стану тут распинаться и рассказывать, какие глобальные задачи нам предстоит решать. Скажу только одно, что Министерство иностранных дел серьезно задолжало. Если без конкретики. Вы прекрасно понимаете. Поэтому поставлена задача, чтоб мы, не дай бог, больше не спотыкались об эти вещи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь