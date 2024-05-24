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Лукашенко: Мир нестабилен, и нам нельзя пропустить удар, как это было в середине прошлого века

Лукашенко: Мир нестабилен, и нам нельзя пропустить удар, как это было в середине прошлого века

Мир нестабилен, и Беларуси с Россией нельзя пропустить удар, как это было в середине прошлого века. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент Беларуси прокомментировал тему совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия. Он подчеркнул, что у Беларуси нет желания ни на кого нападать, однако она должна уметь защищаться и пользоваться стоящими на вооружении средствами.

"Я честно признался, что это наша третья тренировка с момента размещения ядерного оружия на территории Беларуси. У россиян, наверное, десятки таких тренировок. Ничего удивительного. Мы делаем все то, что они (западные страны. - Прим. Ред.) делали до нас и делают теперь", - обратил внимание Президент.

"Мы ничего особенного не делаем. Мы готовимся, тренируемся. Мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку: нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Но порох держим сухим - ничего особенного", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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