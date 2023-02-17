Лукашенко: "Миролюбивым" странам не удалось зажать Беларусь и Россию, чтобы оттуда сбежали лучшие умы

"Посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн. Все кричали: "Вот, из Беларуси разбежались, в России ушли и прочее…" Только у Беларуси заказали в России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Президент.