3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко: "Миролюбивым" странам не удалось зажать Беларусь и Россию, чтобы оттуда сбежали лучшие умы
"Миролюбивым" странам не удалось зажать Беларусь и Россию, чтобы оттуда сбежали лучшие умы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна переговорахс Президентом России Владимиром Путиным, пишет БелТА.
"Посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн. Все кричали: "Вот, из Беларуси разбежались, в России ушли и прочее…" Только у Беларуси заказали в России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Президент.
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия и Беларусь имеют беспрецедентный оборот товарами и услугами: "$50 млрд. Около $44 млрд, как вы сказали, по товарам. И еще услуги".
Новости по теме:
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов