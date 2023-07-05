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Лукашенко: Мироустройство, основанное на международном праве, рушится

Беларусь принимает зеркальные меры по защите своего суверенитета, а наши офицеры играют решающую роль в укреплении обороноспособности страны.

Об этом сегодня заявил Президент на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений. Эта церемония - дань памяти поколению победителей, которые освобождали нашу землю. Она символизирует преемственность наших ценностей.

Во Дворце Независимости сегодня те, в чьих руках защита Родины в нынешнее турбулентное время. Александр Лукашенко без прикрас отметит, что это трудный и непредсказуемый период. Обстановка вокруг не дает повода расслабиться.

Послевоенное мироустройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами, членами блока НАТО (с одной стороны, Россия, Китай и другие страны с другой стороны) перешла в горячую фазу. На этом фоне наблюдаем, как страны-соседи наращивают военные бюджеты. Закупают наступательное вооружение для своих армий. Увеличивают состав войск НАТО на своих территориях. Проводят бесконечные учения у наших границ. Арсенал средств вмешательства под надуманными предлогами во внутренние дела нашей страны расширяется. Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны. Мы адекватно реагируем на все эти выпады и продолжаем совершенствовать систему национальной военной безопасности Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь продолжает развивать свой оборонительный потенциал. Это зеркальная мера по защите суверенитета в ответ на милитаризацию Запада. А ключевым элементом в общей системе безопасности должны стать настоящие профессионалы своего дела - люди, преданные своей стране. Те, кто берет на себя ответственность за мир на родной земле.

Конечно, мы все понимаем, что технический арсенал, каким бы мощным ни был, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. Война в Украине это ярко демонстрирует. Решающую роль в укреплении обороноспособности стран, защите ее граждан играют военные. Их ядро - вы, офицерский корпус. Впереди у вас служба в подразделениях, воинских частях и органах военного управления. Легко не будет. Офицерская служба всегда сопряжена с трудностями, лишениями и ограничениями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По традиции глава государства лично отметил лучших офицеров. За успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга Александр Лукашенко вручил выпускникам листы об объявлении Благодарности Президента Беларуси.

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