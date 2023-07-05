Лукашенко: Мироустройство, основанное на международном праве, рушится

Послевоенное мироустройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами, членами блока НАТО (с одной стороны, Россия, Китай и другие страны с другой стороны) перешла в горячую фазу. На этом фоне наблюдаем, как страны-соседи наращивают военные бюджеты. Закупают наступательное вооружение для своих армий. Увеличивают состав войск НАТО на своих территориях. Проводят бесконечные учения у наших границ. Арсенал средств вмешательства под надуманными предлогами во внутренние дела нашей страны расширяется. Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны. Мы адекватно реагируем на все эти выпады и продолжаем совершенствовать систему национальной военной безопасности Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

