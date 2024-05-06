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Лукашенко многое сделал, чтобы в нашем регионе была спокойная и стабильная ситуация - польский судья

Лукашенко многое сделал, чтобы в нашем регионе была спокойная и стабильная ситуация - польский судья

Президент Беларуси Александр Лукашенко многое сделал, чтобы в нашем регионе была спокойная и стабильная ситуация. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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