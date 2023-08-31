Лукашенко: Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями

31 августа Александр Лукашенко собрал Совет безопасности Беларуси. Откровенно недружественные выпады Запада вынуждают нас быть максимально собранными и готовыми реагировать на угрозы.

А ведь Беларусь никому не угрожает. Напротив, мы всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Но на все наши месседжи по нормализации отношений идут лишь обвинения и угрозы.

Учитывая геополитический фон, ситуация на постоянном контроле Президента. Сегодня на заседании Совбеза обсуждали меры и предложения по обеспечению безопасности в разных сферах, не только военной, но и политической, экономической, социальной, демографической. Все они направлены прежде всего на улучшение жизни людей. Все подробности - в сюжете Натальи Бреус.

Вопросы национальной безопасности обсудили на собрании Совбеза

Из каких разных граней складывается наша национальная безопасность, а значит национальное спокойствие, сразу заметно по составу участников Совбеза. На заседании, помимо военных и правоохранителей, немало людей гражданских - высших должностных лиц и министров, которые отвечают за ключевые направления. Каждый из них сегодня "воюет" за лучший результат в своей сфере. Воздух не звенел от тревоги, чрезвычайного повода для разговора нет, но расслабляться точно преждевременно. Санкционные ультиматумы и милитаризация у наших границ пока не заканчиваются.

Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах и другие действия. Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими. Ну, это мы сегодня уточним. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Если уж что и готовы делать агрессивно, так это отстаивать свои национальные интересы. Политика белорусов была и есть простая: "чужого нам не надо, но и своего не отдадим". Но соседи не унимаются и готовы алармировать по любому поводу. Польша, подгоняемая Вашингтоном, в очередной раз истерит, теперь по поводу вагнеровцев в Беларуси. А в своем глазу, как говорится, и бревна не видит. Натовцы на их территории, видимо, туристы.

"Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - сказал Александр Лукашенко.



Политический психоз Варшавы уже давно не секрет. Озабочены они сейчас вовсе не вагнеровцами. На носу выборы, так что лепить из Беларуси врага элите выгодно. Вот такие политические игры. Не замечать их тревожные звоночки мы не можем. Польша, по сути, выбрасывает на помойку эффективный инструмент укрепления европейской безопасности. В апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны.

Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. Это уже опасный шаг. Мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было. И в принципе как мы должны на все это реагировать? Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя надо отдать должное, беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют. При всем при этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. Значит никакой нормализации им не надо. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И вот один из последних примеров по этому поводу. 1 сентября в Брестском регионе у нас стартуют учения "Боевое братство - 2023". Это в ОДКБ хотят отработать слаженность. Кстати, маневры прописаны в объединении на годы вперед. Делая из них сенсацию, оппоненты по ту сторону границы явно преследуют свои цели. Чтобы исключить любые инсинуации, Беларусь пригласила представителей Польши в качестве наблюдателей.

"Мы направили приглашение. Ответа пока нет. Учения официально начинаются 1 сентября. Еще есть время до 6 сентября - завершающего этапа учений. Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость. Контингент, который прибыл, малочисленный. У нас все задекларировано, показано, сколько участников на каких полигонах проходят данные учения. Мы учим своих военнослужащих, готовим свою армию реагировать на возможные риски и угрозы", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.



После этого хочется спросить, а НАТО так слабо? Говорить о том, что градус геополитической конфронтации пошел на спад, пока рано. Поэтому бдительность, постоянный анализ меняющейся обстановки и оперативная реакция - наше все. Все, что касается национальной безопасности, было и остается на контроле Президента. Меры и предложения по самым разным аспектам (не только военным - политике, экономике, демографии и социальной сфере) сегодня и обсудили в плановом порядке.

Наша страна миролюбивая. Мы выдвигаем миролюбивые инициативы, направленные на добрососедские отношения с сопредельными странами, в том числе безвизовый режим посещения нашей страны со стороны Польши и стран Балтии. Это своего рода белорусский шенген. Мы принимаем меры, направленные на доброжелательные отношения к полякам, а нам выставляют требования и условия, создают очереди в пунктах пропуска, закрывают их, грозятся закрыть границы. Наверное, это "демократические" ценности "по-европейски". Беларусь никому не угрожает, мы наоборот готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Сегодняшнее заседание Совета безопасности было посвящено анализу внешнеполитической обстановки, тем угрозам и вызовам, которые имеются в сфере обеспечения национальной безопасности. Ряд предложений был доложен Президенту, он сказал их обсудить, доработать и представить ему в виде постановления Совета безопасности. Эти решения направлены прежде всего на улучшение жизни наших граждан. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси