Лукашенко: Мы идем в Африку как друзья

Беларусь готова помочь Экваториальной Гвинее и странам Африки в целом быть хозяевами на своей земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства по итогам переговоров в узком составе отметил открытость сторон и готовность к обсуждению широкого спектра вопросов.

О ренессансе Африки

"Очевидно, что Африка переживает своего рода ренессанс. На наших глазах она становится ключом к устойчивому развитию планеты в двадцать первом веке", - заявил белорусский лидер.

По его словам, об этом ярко свидетельствуют совместная миротворческая миссия лидеров стран Африканского союза в Украину и Россию, активная роль Африки в БРИКС и Движении неприсоединения.





"Страны континента решительно настроены выйти из-под диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков, выкачивая нефть, золото, газ, обрекая народы Африки на жалкое существование и голод", - сказал Александр Лукашенко.

Об отличии Беларуси от западных "демократизаторов"

"Беларусь в отличие от западных "демократизаторов" готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа: создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам", - сказал глава государства.

Он отметил, что Беларусь три десятилетия живет под давлением Запада и категорически не приемлет любые попытки давления. "Белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый, многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья. Наши технику, технологии хорошо знают на вашем континенте, а многие ваши врачи и инженеры учились в белорусских вузах, поэтому у нас не должно быть особых сложностей в налаживании диалога. Убежден, не будет", - заявил Александр Лукашенко.

О том, что готова предложить Беларусь

Глава государства подчеркнул, что независимость и суверенитет страны - это прежде всего сильная экономика, а у Беларуси есть опыт и наработки, чтобы стать активным участником социально-экономического расцвета Африки и окончательного ее освобождения от гнета бывших метрополий.





Что касается Экваториальной Гвинеи, то Беларусь готова помочь в индустриализации страны, модернизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, поставках широкого спектра техники, другой промышленной и продовольственной продукции.

"Мы также имеем хорошие компетенции в возведении современных мясомолочных и других перерабатывающих комплексов, разведке и добыче полезных ископаемых, реализации совместных инфраструктурных проектов. Много возможностей для сотрудничества нам предоставляет гуманитарная сфера - наука, культура, образование, туризм. Медицинскую помощь самого высокого уровня вашим гражданам могут оказать белорусские организации здравоохранения. Мы можем помочь вам и кадрами врачей, чтобы обучить ваших граждан в области здравоохранения, образования, других гуманитарных направлений. Наши достижения в области здравоохранения вам известны", - перечислил глава государства перспективные направления сотрудничества.

О ключевом звене для бизнес-связей и совместной комиссии

Александр Лукашенко отметил, что совместная работа деловых кругов и национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования новых устойчивых бизнес-связей.