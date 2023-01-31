Лукашенко: Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а работать на благо народа Зимбабве

Беларусь нацелена работать вместе с руководством Зимбабве на благо народа этой страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БелТА.

"Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в рамках начатой в 2020 году программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве белорусская сторона поставила более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Эта техника помогла обеспечить продовольственную безопасность страны. "Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше $66 млн. Она предполагает более 3,7 тыс. единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет", - отметил он.

Для нужд местных муниципалитетов в Зимбабве начаты поставки пожарных автомобилей белорусского производства. Кроме того, в Зимбабве уже успешно эксплуатируется карьерная техника БЕЛАЗ. "Мы договорились о том, что мы поставим вам в ближайшее время свыше 30 самосвалов БЕЛАЗ, которые будут работать в Зимбабве", - сказал Президент.

При этом, отметил Александр Лукашенко, в Зимбабве обеспечивается и сервисное обслуживание белорусской техники.