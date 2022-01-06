Александр Лукашенко: Мы не вели войн памяти

В чем связь политики и истории? Впервые за годы независимости эти понятия ставят рядом и обсуждают на высшем уровне.

Совещание по вопросам реализации исторической политики сегодня во Дворце Независимости. 2022-й - Год исторической памяти, и самое время обратить внимание на сохранение героического наследия белорусского народа. А также систематизировать исследования, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта работа сегодня напрямую связана с национальной безопасностью. Тема отчасти новая, поскольку до настоящего времени в Беларуси остро не стоял вопрос политизации истории. Курс страны направлен исключительно на сохранение добрых отношений с соседями, но запросы времени надо учитывать.



Историческая политика - фактор национальной безопасности



История сегодня во всем мире - поле информационного боя. В условиях глобального передела сфер влияния это фактор национальной безопасности. Именно поэтому западный центр силы тратит такие огромные средства для продвижения своей трактовки исторических событий. Такому влиянию на заре независимости подверглась и Беларусь.



Александр Лукашенко призвал протестующих в Казахстане к переговорам с властью







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/5a4/4ne470d77n1vyuyai1af77d35j6t07yi.jpg

Конечно, Александр Лукашенко затронул и самую актуальную тему последних дней. За событиями в Казахстане сейчас следит весь мир, и глава белорусского государства призвал участников протеста к переговорам с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Президенттакже рассказал о ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту странумиротворческие силы.

Рука помощи союзников

В ходе переговоров лидеров в первую очередь беспокоила обстановка в Алматы, где на тот момент был захвачен аэропорт. Его надо было взять под контроль как площадку для миротворцев. Рассматривался и альтернативный вариант - военный аэродром в 40 километрах от Алматы. Совместное решение было выработано за минимальный срок.

Медийные аспекты Майдана в Казахстане