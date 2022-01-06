Александр Лукашенко: Мы не вели войн памяти
В чем связь политики и истории? Впервые за годы независимости эти понятия ставят рядом и обсуждают на высшем уровне.
Совещание по вопросам реализации исторической политики сегодня во Дворце Независимости. 2022-й - Год исторической памяти, и самое время обратить внимание на сохранение героического наследия белорусского народа. А также систематизировать исследования, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта работа сегодня напрямую связана с национальной безопасностью. Тема отчасти новая, поскольку до настоящего времени в Беларуси остро не стоял вопрос политизации истории. Курс страны направлен исключительно на сохранение добрых отношений с соседями, но запросы времени надо учитывать.
Историческая политика - фактор национальной безопасности
История сегодня во всем мире - поле информационного боя. В условиях глобального передела сфер влияния это фактор национальной безопасности. Именно поэтому западный центр силы тратит такие огромные средства для продвижения своей трактовки исторических событий. Такому влиянию на заре независимости подверглась и Беларусь.
Александр Лукашенко призвал протестующих в Казахстане к переговорам с властью
Конечно, Александр Лукашенко затронул и самую актуальную тему последних дней. За событиями в Казахстане сейчас следит весь мир, и глава белорусского государства призвал участников протеста к переговорам с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Президенттакже рассказал о ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту странумиротворческие силы.
Рука помощи союзников
В ходе переговоров лидеров в первую очередь беспокоила обстановка в Алматы, где на тот момент был захвачен аэропорт. Его надо было взять под контроль как площадку для миротворцев. Рассматривался и альтернативный вариант - военный аэродром в 40 километрах от Алматы. Совместное решение было выработано за минимальный срок.
Медийные аспекты Майдана в Казахстане
Также Президент Беларуси отметил медийные нюансы работы во время таких напряженных событий, упомянул различия в подходах "бандитских СМИ" в Казахстане и Беларуси.