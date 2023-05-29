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Лукашенко: Мы с Путиным договорились, что введение единой валюты - вопрос не сегодняшнего дня
Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщает БЕЛТА.
"Хотел бы кое-чему подучиться, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов", - сказал Президент.
"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси. - прим. БЕЛТА), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России", - заявил Александр Лукашенко.
Вместе с тем глава государства заметил, что "некоторые патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос". "Я хотел бы услышать также вашу точку зрения на сегодняшний день. Ту давнюю точку зрения я хорошо знаю, - сказал он. - Что касается валютного совета, спасибо вам большое. Вы общепризнанная фигура. Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов".
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