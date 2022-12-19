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Лукашенко: Мы удовлетворены результатами обсуждения единого рынка газа и цен на ближайшие три года
Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией в целом создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
Владимир Путин упомянул, что Россия поставляет в Беларусь нефть и газ на "весьма выгодных преференциальных условиях", что подтверждает привилегированный характер партнерства и является мерой поддержки белорусской экономики.
"Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, - сказал российский лидер. - Будем считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы". По его словам, планомерно расширяется также взаимодействие в сфере мирного атома. "В следующем году имеем в виду полностью завершить строительство второго энергоблока Белорусской АЭС", - отметил Президент.
Он подтвердил, что договоренности по цене на энергоносители достигнуты, но подробности раскрывать не стал: "Я уже сказал. Могу только подтвердить: договоренности достигнуты".
Александр Лукашенко пояснил, что по данной тематике приняты соответствующие решения, которые в ближайшее время формализуют правительства двух стран. "Я думаю, тогда будет повод нам говорить. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане".
По его словам, появились и новые темы в области поставок газа, но о них пока тоже не стали говорить публично. "Скажу только одно: мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года", - отметил Президент Беларуси.
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